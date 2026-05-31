Delio Rossi e quel pugno a Ljajic: "Avevo le scarpe da tennis, sono scivolato"

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Intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Delio Rossi ha parlato di tanti argomenti che hanno riguardato e contraddistinto la sua lunga carriera da allenatore. Su tutti, non è mai passato inosservato il famigerato episodio a Firenze con Adem Ljajic, quando durante una partita al Franchi fu colto dalle telecamere mentre stava per sferrare un colpo al fantasista serbo. Così è tornato a parlarne Delio Rossi: "Le dico questo proverbio, a cui sono molto legato: per dare un giudizio su una persona, una situazione, devi camminare, due giorni, due notti, con i suoi stessi mocassini. È facile fare le persone perbeniste, oppure le persone ipercritiche, stando seduti sul divano. Le situazioni le devi vivere sulla tua pelle.In quell’episodio si sono verificate una serie di condizioni sfavorevoli: io ho capito subito che cosa mi ha detto quando l’ho sostituito, e ho avuto la sfortuna di scivolare in quel momento perché avevo le scarpe da tennis e lui l’ha presa come un’aggressione.

Da lì siamo partiti a inveire. Un altro più democristiano avrebbe aspettato la fine del primo tempo, si sarebbe fatto passare la cosa sopra e avrebbe parlato con il giocatore lontano dalle telecamere, ma io non sono così: io quando sento di dover agire, agisco. Ma è stata una cosa più scenica che effettiva, nonostante sia stata subito molto giudicata. Io poi ho chiesto scusa al ragazzo e a tutti e il rapporto con la Fiorentina è rimasto integro: sarò anche presente a Firenze per il centenario; tuttavia, credo che – per l’immagine che l’opinione comune si fece dime – da quel momento la mia carriera sia cambiata".