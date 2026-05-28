Corvino potrebbe salutare il Lecce: vuole concedersi un periodo di riposo

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Pantaleo Corvino dovrebbe lasciare il Lecce al termine della stagione. I salentini hanno ottenuto la salvezza nell'ultima giornata di campionato, e in vista della prossima Serie A probabilmente dovranno ripartire da un nuovo dirigente. Corvino avrebbe manifestato l'intenzione di prendersi una pausa, dopo cinque anni di servizio in Salento. Si attendono aggiornamenti. In attesa del comunicato ufficiale da parte del Lecce, il sostituto di Corvino potrebbe essere già in casa: il nome più caldo, riportato da Gianluca Di Marzio, è quello di Stefano Trinchera.

Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, quello di Pantaleo Corvino non sarà però un addio al calcio: il dirigente dopo anni di salvezze e di successi nel settore giovanile del Lecce vuole prendersi solo un periodo di riposo prima di ripartire più carico che mai per una nuova avventura, magari con obiettivi più ambiziosi rispetto a quelli per i quali ha lottato fino agli ultimi anni.