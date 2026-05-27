Aquilani, la Serie A nel destino: dopo il playoff è in pole per allenare il Torino

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Il Torino ha avuto un confronto molto positivo con Alberto Aquilani, riferisce TMW. Il tecnico del Catanzaro - ex giocatore e tecnico della Primavera della Fiorentina - venerdì si giocherà la finale dei playoff, ma è in cima alla lista dei desideri per i granata, con il direttore sportivo Petrachi che si è già mosso per tempo. L'idea è quella di avere un allenatore più offensivo rispetto agli altri profili in lista e dunque Aquilani, attualmente, è in pole position per essere il prossimo tecnico.