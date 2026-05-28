Giornata decisiva per Italiano e il Bologna: iniziato il summit a Casteldebole

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Inizia la giornata decisiva in casa Bologna per il futuro di Vincenzo Italiano. A Casteldebole si sta svolgendo in queste ore l’incontro tra i vertici societari del Bologna, lo stesso allenatore e il suo entourage. Ad arrivare per primi sono stati l’amministratore delegato Claudio Fenucci e il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, seguiti dall’avvocato Luca Bergamini, e, successivamente, anche da Francesco Caliandro, procuratore di Vincenzo Italiano.

Dopodichè è stata la volta del presidente Joey Saputo, del direttore sportivo Marco Di Vaio, e, per ultimo, di Vincenzo Italiano. Nel summit iniziato da pochi minuti verranno messi sul tavolo le idee e i progetti per il futuro, sia da parte della società che da parte dello stesso Italiano, corteggiato dal Napoli di Aurelio De Laurentiis in questi giorni. Il contratto dell'allenatore ex viola scadrà il 30 giugno 2027, ma se le parti riterranno giusto dirsi addio, oggi, si potrebbe arrivare alla risoluzione del contratto.