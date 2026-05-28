Italiano saluta Bologna: "Due anni spettacolari. La società è in buone mani"

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Al termine della riunione di Casteldebole che ha sancito il divorzio tra Vincenzo Italiano e il Bologna, il tecnico ex Fiorentina - uscendo dal centro sportivo rossoblù - ha così parlato ai media presenti: “Sempre forza Bologna, due anni spettacolari. Grazie a tutti. Ci siamo lasciati bene: rimarremo sempre amici e mai nemici. Avversari e mai nemici. Il ricordo più bello? Tutti i giorni, fin dal primo: due anni spettacolari.

Davvero, una famiglia fantastica. Adesso dobbiamo cercare in futuro sia io che il Bologna di proseguire con i nostri successi. Cosa dico ai tifosi? Sono in buone mani perché la società programmerà per bene. Oggi si è parlato in modo sereno” le parole riportate da Nettuno Bologna Uno.