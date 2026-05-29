Avanza Aquilani per la panchina del Sassuolo. L'ex viola sorpassa Abate

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Con Fabio Grosso che si avvicina a grandi passi a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, in casa Sassuolo si è già da giorni a pensare al successore. E in questo momento c'è in vantaggio Alberto Aquilani, ex tecnico della Fiorentina Primavera oggi allenatore del Catanzaro, che stasera si giocherà la finale di ritorno dei playoff di Serie B in casa del Monza (si riparte dal 2-0 per i brianzoli accumulato all'andata).

Aquilani, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, ha sorpassato Ignazio Abate per la panchina neroverde, che viene dato vicino al Torino. Non sembrano esserci altre piste italiane, pur se Carnevali e Palmieri analizzano le opzioni e setacciano i profili alla ricerca del miglior successore possibile di Fabio Grosso, il quale resta al momento legato fino al 2027 e con la rescissione che avverrà solo dietro una buonuscita economica o tecnica.