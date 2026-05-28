Italiano-Bologna, c'è l'addio: risoluzione contrattuale tra le parti
L'ex tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, e il Bologna si dicono addio. E' lo stesso club felsineo, dopo l'incontro di queste ore a Casteldebole, ad ufficializzare la separazione consensuale avventuta tra le parti.
"Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura.
La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera" si legge nel comunicato rossoblù.
Vincenzo Italiano ora è in corsa per la panchina del Napoli, anche se radio mercato vede davanti Massimiliano Allegri.
Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto.— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) May 28, 2026
Il comunicato integrale 👉 https://t.co/zpc70mbqVP pic.twitter.com/onIeD1XT4a
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