Catanzaro, il post Aquilani è ancora un ex viola: in chiusura Marco Turati

vedi letture

Dopo la stagione appena conclusa alla guida del Siracusa in Serie C, Marco Turati potrebbe salire di categoria e approdare nel secondo campionato italiano. Lo cerca con insistenza il Catanzaro, pronto a chiudere l'accordo in questi giorni per il successore di Alberto Aquilani, approdato al Sassuolo. Come scrive Calciocatanzaro.it, Turati arriverà in città nelle prossime ore per la firma sul contratto che sarà biennale e sarà poi annunciato nei prossimi giorni e presentato alla stampa.

Turati ha cominciato la carriera in panchina nello staff tecnico di Vincenzo Italiano, prima allo Spezia e poi alla Fiorentina, ed è reduce dall'avventura positiva al Siracusa con cui ha conquistato la promozione in Serie C senza però poi riuscire a salvare il club siciliano nella scorsa annata anche a causa di una forte penalizzazione (-11 punti) per le inadempienze della proprietà.