Centenario Fiorentina, Amoruso: "Antognoni? Capisco il suo stato d'animo"
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Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è stato intercettato oggi dai colleghi di TMW Radio per parlare, tra le altre cose, anche del caso Giancarlo Antognoni. L'ex viola si è soffermato sulla probabile decisione della bandiera della Fiorentina di non partecipare al Centenario del club, commentando il tutto così: "Certe cose ci sono state, è normale che non si senta partecipe della squadra. Anche io non sono stato più chiamato. Io anche ho vinto due trofei, l'attitudine verso gli ex non è eccezionale. Non siamo stati considerati come ex".
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