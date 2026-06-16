L'agente di Zaniolo rivela: "Nicolò è amareggiato, insieme al riscatto ci aspettavamo il rinnovo"

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La notizia della serata di ieri in casa Udinese è stata quella legata al riscatto dal Galatasary di Nicolò Zaniolo. In tal senso, ai microfoni fi Gianlucadimarzio.com ha parlato l'agente dell'ex giocatore tra le altre squaddre anche della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo certamente contenti dell'impatto che Nicolò ha avuto a Udine e della stagione molto positiva, ma ora sarà necessario trovare un nuovo accordo sull'ingaggio affinché la sua permanenza possa davvero poggiare su basi solide. La dinamica che ha portato Nicolò a Udine la scorsa estate è stata caratterizzata da una corsa contro il tempo, negli ultimi minuti di calciomercato, e di conseguenza i termini contrattualizzati dell'ingaggio di Nicolò, in caso di riscatto a titolo definitivo, non rispecchiavano il suo reale valore. Tuttavia, in concerto con l'Udinese abbiamo scelto di firmare e chiudere l'affare con la promessa di sederci, prima dell'esercizio del riscatto, e concordarne di nuovi. Negli scorsi giorni abbiamo avuto fitti colloqui con l'Udinese per trovare una quadra sui numeri, ma, nonostante gli sforzi profusi da entrambe le parti, l'intesa non è stata ancora raggiunta".

Zaniolo dunque si sente davvero a tutti gli effetti un giocatore dell'Udinese? "Quel che posso dire è che, sportivamente, il matrimonio tra Zaniolo e l'Udinese ha funzionato molto bene la scorsa stagione. Il giocatore è amato dalla piazza. Oggi Nicolò si sente amareggiato e deluso dalla dinamica che ha portato a questo riscatto, ma restiamo in attesa di un confronto con la società Udinese per poter chiarire le posizioni, nella speranza di arrivare a un accordo che faccia contente entrambe le parti".