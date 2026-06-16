Federico Guidi vota Grosso: "Può essere quello giusto per la Fiorentina"

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Uno sguardo sul calcio giovanile italiano e sul futuro della Fiorentina. Federico Guidi, ex allenatore della Primavera viola e oggi alla guida della Primavera della Roma, ospite di TVL ha ripercorso la sua esperienza a Firenze e parlato delle difficoltà che incontrano i giovani talenti nel passaggio al calcio professionistico. «La vittoria più grande è vedere i propri allievi arrivare a calcare i palcoscenici più grandi», ha detto ricordando i tanti giocatori cresciuti in viola, tra cui Luca Ranieri.

Secondo Guidi, in Italia «non mancano i talenti, ma esiste un buco tra Under 20 e prime squadre» dovuto alla scarsa fiducia nei giovani e a un sistema troppo legato ai risultati immediati. L'allenatore ha aggiunto: «Dobbiamo rifondare dalle basi il movimento calcistico». Infine un passaggio sulla Fiorentina e sulla candidatura di Fabio Grosso: «Penso possa essere un'ottima scelta. Le sue squadre hanno identità, coraggio e personalità. Credo possa essere l'allenatore giusto per la Fiorentina».