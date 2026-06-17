La Juventus su Salah? Per La Stampa i bianconeri ci proveranno con Spalletti

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Dalle pagine odierne de La Stampa rimbalza una voce di mercato che avrebbe dell'incredibile, in orbita Juventus. Secondo ciò che riferisce il quotidiano torinese, i bianconeri sarebbe sulle tracce di Mohamed Salah, fuoriclasse attualmente impegnato al Mondiale con l'Egitto e che da mesi ha annunciato ormai l'addio al Liverpool, nonostante un contratto valido fino al 2027 coi Reds.

Secondo il quotidiano il coefficiente di difficoltà dell'eventuale trattativa è altissimo, a maggior ragione considerando la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League da parte della Juve. A giocare un ruolo decisivo potrebbe essere Luciano Spalletti, ex allenatore di Salah ai tempi della Roma.

Detto questo, resterebbe il grosso ostacolo economico visto e considerato che in Arabia Saudita sono pronti a ricoprire d'oro l'ex fenomeno di Fiorentina e Roma. In particolare l'Al Hilal di Simone Inzaghi e l'Al Ittihad avrebbero in canna addirittura un'offerta che gli farebbe sfondare il muro dei 100 milioni di euro di stipendio. Qualche chiacchierata ci sarebbe stata anche con la Roma, ma anche in questo caso il problema di far quadrare i conti non sarebbe cosa da poco.