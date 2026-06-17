Nostalgia di casa per Simeone: offerta del River da 9 mln. Vicini alla chiusura

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C'è nostalgia di casa per Giovanni Simeone, che dopo tanti anni in Italia potrebbe lasciare la Serie A e tornare in Argentina. Lo riporta TMW, scrivendo che l'ex attaccante viola avrebbe ufficialmente informato il Torino di voler far rientro in patria e più in particolare al River Plate. Di contro, il club di Buenos Aires avrebbe presentato un'offerta da 9 milioni di euro per il cartellino dello stesso Cholito.

La cifra però non basta per convincere il Toro a lasciarlo partire. Al giocatore è stato invece proposto un biennale, con opzione sulla stagione successiva. La volontà di Simeone è chiara, vuole tornare in Argentina, ma Torino e River Plate dovranno continuare a trattare per limare la distanza tra domanda e offerta.