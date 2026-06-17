Lucchesi torna sull'acquisto di Batistuta alla Roma: "Il più difficile: servirono due notti"

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Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per celebrare i 25 anni esatti dall'ultimo scudetto della Roma, Fabrizio Lucchesi ha raccontato un aneddoto inerente Gabriel Omar Batistuta. In particolare, l'ex ds giallorosso ha parlato di come la società riuscì a strappare l'ex bomber argentino alla Fiorentina, arrivando poi alla conquista del Tricolore anche grazie ai suoi gol: "Ho un ricordo straordinariamente unico, per come poi è maturato. Credo che abbiamo meritato quel titolo. Quel campionato lo abbiamo meritato, siamo stati intesta dall'inizio alla fine, tutti campioni, utili alla causa. L'allenatore è stato l'elemento fondamentale attorno al quale il guppo è cresciuto.

Nessuno di quegli acquisti fu facile. Il più difficile Batistuta, perché durò tre giorni e due notti, e non finiva mai. Sensi accettava i rilanci, pur di portarlo a Roma. A ogni richiesta, il presidente accettava, perché voleva arrivare all'obiettivo Scudetto".