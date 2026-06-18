Harder vicino al Modena, ritroverà l'ex tecnico Galloppa

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Reduce dal prestito al Padova, il centrocampista della Fiorentina Jonas Harder proseguirà la sua crescita ancora lontano da Firenze. Il giocatore è stimatissimo in B. Dopo gli interessamenti di Avellino e soprattutto Frosinone, per Sky Sport Harder è vicino al Modena, club dove è andato ad allenare il suo ex allenatore nella Primavera viola, Daniele Galloppa.