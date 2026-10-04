Ancora Bove: "Il mio ritorno al gol? Non sapevo come esultare, l'arbitro mi voleva ammonire"
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Edoardo Bove, intervenuto sul palco del Festival dello Sport di Trento, ha scherzato anche sul suo primo gol dopo il lungo stop per i noti problemi al cuore iniziati durante Fiorentina-Inter del dicembre 2024 (506 giorni di assenza). Di seguito il commento del centrocampista del Watford sull'esultanza, con tanto di ammonizione, vista contro il Wrexham lo scorso 17 marzo: "Ho avuto un anno e mezzo per pensare a come esultare, anche se mi immaginavo una rovesciata sotto al sette. Invece a porta vuota (ride, ndr).
Negli stadi inglesi hai i tifosi a due centimetri e sono andato lì diretto. Avrei voluto abbracciarli, ma so che non è permesso. L'arbitro comunque mi ha ammonito: senza cuore (ride, ndr)".
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