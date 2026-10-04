Ancora Bove: "Il mio ritorno al gol? Non sapevo come esultare, l'arbitro mi voleva ammonire"

Edoardo Bove, intervenuto sul palco del Festival dello Sport di Trento, ha scherzato anche sul suo primo gol dopo il lungo stop per i noti problemi al cuore iniziati durante Fiorentina-Inter del dicembre 2024 (506 giorni di assenza). Di seguito il commento del centrocampista del Watford sull'esultanza, con tanto di ammonizione, vista contro il Wrexham lo scorso 17 marzo: "Ho avuto un anno e mezzo per pensare a come esultare, anche se mi immaginavo una rovesciata sotto al sette. Invece a porta vuota (ride, ndr).

Negli stadi inglesi hai i tifosi a due centimetri e sono andato lì diretto. Avrei voluto abbracciarli, ma so che non è permesso. L'arbitro comunque mi ha ammonito: senza cuore (ride, ndr)".