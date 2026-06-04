Besiktas-Italiano, contatti continui per trovare l'intesa definitiva
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Il Besiktas continua a spingere per arrivare ad ottenere il sì di Vincenzo Italiano. Come riporta in questi minuti Sky, il club turco ha già mostrato interesse nei giorni scorsi e ora i contatti tra le parti sono continui e intensi. Dopo la separazione tra l'allenatore e il Bologna, infatti, il Besiktas è in forte pressing su di lui per ottenere il sì definitivo: dopo i primi sondaggi, dunque, continuano i contatti per trovare l'intesa.
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