Dagli inviati Ranieri, l'agente: "Non ha mai chiesto la cessione: sfido chiunque ad avere quella forza"

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Presente a Coverciano per il premio "Inside the Sport", Mario Giuffredi, agente anche dei viola Fabiano Parisi e Luca Ranieri, dopo aver parlato dal palco dell'esterno ex Empoli ha preso la parola di fronte ai media presenti - tra cui FV - e commentato la stagione del difensore centrale, ex capitano della Fiorentina: "È uno dei giocatori che stimo più di tutti da quando faccio questo lavoro. I momenti difficili ci sono, lui è cresciuto qua e portato la fascia, ha vissuto un'annata difficilissima: sfiderei tutti ad avere la forza che ha avuto Luca nel rialzarsi. Tra l'altro senza mai chiedere la cessione, perché sarebbe stato da vigliacchi andar via nel momento più complicato.

Magari ci sarà un grande finale di stagione e poi uno farà i suoi ragionamenti, ma Ranieri è una persona che dovrebbe essere molto più apprezzata. Oggi nelle difficoltà scappano tutti, Luca non l'ha fatto".