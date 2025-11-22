Balbo netto: "La Serie A ha perso qualità. I veri top club sono all'estero"

L'ex attaccante di Udinese, Roma, Parma ma anche Fiorentina, Abel Balbo che oggi di mestiere fa l'allenatore, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha toccato diverse tematiche. Queste le sue dichiarazioni sul tema del livello attuale della Serie A: "Il calcio italiano ha perso qualità. La Premier lo ha superato. Tra i calciatori c’è la corsa ad andare al Real Madrid, al Barcellona, al Psg, al Bayern. Le big sono quelle…".