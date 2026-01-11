Juventus, Spalletti vuole Chiesa: è lui il prescelto come vice Yildiz
FirenzeViola.it
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, vuole inserire nella propria rosa un attaccante che possa affiancare e far rifiatare Yildiz. Il nome che raccoglie il maggior consenso, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, è quello di Federico Chiesa, ex Fiorentina desideroso di fare ritorno a Torino e di ritrovare il mondo bianconero.
La possibilità di lavorare con Spalletti, allenatore che apprezza particolarmente, rappresenterebbe per lui un’occasione ideale per rilanciarsi ad alti livelli. Le alternative per i bianconeri sono rappresentate da Daniel Maldini dell'Atalanta e dalla pista più complicata che porta a Yannick Ferreira Carrasco.
Pubblicità
Ex viola
Le più lette
3 Fiorentina-Milan 1-1, le pagelle: Fagioli leader, Comuzzo sale in cielo ma perde Nkunku, ok Gud non Kean
Copertina
Fiorentina-Milan 1-1, le pagelle: Fagioli leader, Comuzzo sale in cielo ma perde Nkunku, ok Gud non Kean
Tommaso LoretoL'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraio
Alberto PolverosiIl Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com