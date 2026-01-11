Juventus, Spalletti vuole Chiesa: è lui il prescelto come vice Yildiz

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, vuole inserire nella propria rosa un attaccante che possa affiancare e far rifiatare Yildiz. Il nome che raccoglie il maggior consenso, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, è quello di Federico Chiesa, ex Fiorentina desideroso di fare ritorno a Torino e di ritrovare il mondo bianconero.

La possibilità di lavorare con Spalletti, allenatore che apprezza particolarmente, rappresenterebbe per lui un’occasione ideale per rilanciarsi ad alti livelli. Le alternative per i bianconeri sono rappresentate da Daniel Maldini dell'Atalanta e dalla pista più complicata che porta a Yannick Ferreira Carrasco.