Venuti ko contro la Reggiana: rottura del legamento crociato anteriore

Venuti ko contro la Reggiana: rottura del legamento crociato anteriore FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom
Oggi alle 19:30Ex viola
di Redazione FV

L'ex viola, Lorenzo Venuti, in occasione della partita contro la Reggiana ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il difensore blucerchiato termina tristemente la sua stagione e si opererà nella giornata di oggi. In seguito a questa il classe 1995 inizierà un iter riabilitativo di 6-7 mesi. 