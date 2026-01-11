Zaniolo si opera: "Piccolissimo intervento al ginocchio. Torno presto"

Nicolò Zaniolo dovrà operarsi al ginocchio anche se non dovrebbe essere niente di grave. L'annuncio è arrivato  dallo stesso attaccante dell'Udinese sui propri canali social. Questo il suo ultimo post su Instagram: "Purtroppo nell’allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio, ho voluto esserci a tutti i costi per aiutare la squadra a conquistare la vittoria. Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane. Forza Udinese".