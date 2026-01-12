Udinese, l'ex viola Zaniolo operato al menisco: "Operazione ok"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:31Ex viola
di Redazione FV

L'ex giocatore della Fiorentina ed ora all'Udinese Nicolò Zaniolo si è operato al menisco a Villa Stuart, con l'intervento ben riuscito, come comunica la società friulana con una nota:

"L'Udinese Calcio comunica che l’intervento a cui si è sottoposto Nicoló Zaniolo è perfettamente riuscito. La pulizia meniscale del ginocchio destro é stata effettuata dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma. Nicoló inizierà immediatamente l’iter di recupero".