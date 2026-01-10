Avellino-Sampdoria, panchina alla prima in Serie B per Martinelli

Avellino-Sampdoria, panchina alla prima in Serie B per Martinelli
Ex viola
Partirà dalla panchina l'ex portiere della Fiorentina, in prestito alla Sampdoria fino a fine stagione, Tommaso Martinelli. I blucerchiati infatti, in campo ora  contro l'Avellino per la 19^ giornata di Serie B, hanno scelto di puntare tra i pali dal 1' su Ghidotti, con il classe 2006 che è stato escluso da Gregucci. Queste le formazioni ufficiali del match: 

Avellino: Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Sala; Tutino, Biasci. Allenatore: Biancolino.

Sampdoria: Ghidotti; Ferrari, Abildgaard, Hadzikadunic; Depaoli, Conti, Henderson, Barak, Cherubini; Coda, Brunori. Allenatore: Gregucci