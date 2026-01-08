Sentite D'Agostino: "La rosa della Fiorentina è migliore di quella della Lazio"

Intervenuto nel corso del programma Le Foot Toujours sui canali di Cronache di Spogliatoio, l'ex centrocampista Gaetano D'Agostino, con un passato anche con la maglia della Fiorentina, ha commentato così quanto successo all'Olimpico ieri sera, col 2-2 tra Lazio e Fiorentina e il momento dei viola: "Nel primo tempo la Fiorentina non ha superato la metà campo, la Lazio ha fatto molto bene. Nella ripresa la partita è stata alla pari, la Fiorentina ha avuto un po' più di coraggio. Certo, rimane il rammarico per i viola che dopo il rigore di Gudmundsson potevano portare a casa una vittoria. Questa squadra mi dà la sensazione che abbia ancora paura, perché non è una squadra abituata a questa classifica.

Io dico che come organico che la Fiorentina sia più forte della Lazio. Dall'altra parte Sarri mi ha fatto tenerezza, Vanoli ha messo Moise Kean dalla panchina, al tecnico dei biancocelesti hanno venduto Castellanos, non aveva nessuno. Alla fine per la Fiorentina quello di Roma è un punto prezioso".