Harder: "La mia speranza è di tornare a Firenze con la squadra in A"

Jonas Harder, centrocampista della Fiorentina in prestito al Padova ha parlato a pochi giorni dalla sfida con il Modena. Ecco un estratto della conferenza in cui parla anche della Fiorentina: "I sei cartellini gialli? Negli scorsi anni mi dicevano che ero troppo pulito, sono cambiato da questo punto di vista e non sempre i cartellini gialli sono stati mal spesi. A volte ho fatto qualche fallo tattico che può essere utile.

In 4-5 mesi penso di aver fatto qualche progresso, ma il mio percorso prosegue. Mezzala o regista? Come regista ci vuole più tempo per imparare, penso che questo possa essere il mio futuro, anche se al momento mi piace più giocare mezzala. La Fiorentina? L’augurio è che possa restare in Serie A, hanno vissuto un momento difficile e la mia speranza è quella di tornare a Firenze con la squadra ancora in Serie A".