FirenzeViola Il ritorno dei Commisso tra cena con la squadra, gli impegni istituzionali e la prima stagionale al Franchi

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La famiglia Commisso è tornata a Firenze: la cena con la squadra e la presenza al Franchi i primi appuntamenti. Poi focus su restyling stadio e Centenario

Come aveva annunciato Giuseppe Commisso, il presidente e la madre Caterina sono di nuovo a Firenze, in anticipo sui tempi (del Centenario) e con un'agenda già piena di impegni. Ma il primo impegno è ovviamente conoscere il tecnico Grosso e la squadra al Viola Park, durante la cena tutti insieme alla vigilia della sfida di Coppa Italia. Un'incursione immediata come anche Rocco amava fare.

Il ritorno da presidente

Giuseppe e la madre mancano da Firenze da febbraio, quando tornarono per la messa commemorativa proprio di Rocco, il 26 gennaio, dieci giorni dopo la scomparsa. Giuseppe non tornava a Firenze dai tempi del Covid quando era tornato definitivamente in America. Tornato molto cambiato e più maturo anche nell'aspetto, dal pulpito del Duomo promise: "Continueremo a costruire la Fiorentina con visione, disciplina e rispetto per Firenze e per i tifosi. La Fiorentina verrà sempre al primo posto" anche in nome del padre che aveva comprato la società nel luglio 2019. La promessa sembra mantenuta e, diventato ufficialmente nuovo presidente dal 27 gennaio, si è messo nelle mani di un uomo di calcio, esperto e lungimirante come Fabio Paratici (scelto già dal padre), dandogli carta bianca anche nelle spese già dall'incontro di giugno in America, che sta allestendo una squadra importante con giocatori giovani e talentuosi.

Presenza al Franchi

E l'incontro con la squadra ovviamente è solo il preludio alla presenza al Franchi domani sera per il primo appuntamento stagionale al quale il massimo dirigente non vuole mancare. La prima al Franchi della famiglia dopo la morte di Rocco fu il 28 gennaio in Coppa Italia con il Como che prima di ripartire per l'Amercia andò anche in trasferta a Napoli e stavolta di certo si augura che con la rivoluzione fatta rispetto al passato anche i risultati diano ragione fin da domani.

Gli altri impegni

Resta poi l'impegno sullo stadio e i preparativi per il Centenario, sui quali di sicuro vorranno essere ragguagliati, anche d'intesa con il Comune e la sindaca Sara Funaro. E chissà che la famiglia Commisso non pensi anche ad un incontro con Giancarlo Antognoni, dopo la lettera aperta scritta dal presidente Giuseppe per invitarlo aallo stadio per il Centenario e il ritiro della maglia numero 10 per questa stagione in suo onore. Il capitano è rimasto della sua idea di non partecipare ma le prime impressioni sul gesto di Commisso Jr furono positive.