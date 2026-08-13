CSC Flash: Fagioli insoddisfatto, può partire. Dodo-Fortini, nessun passo avanti
Torna l'appuntamento quotidiano la versione 'flash' di Chi si compra? con tutte le ultime novità sul mercato della Fiorentina:
Fagioli scontento, può partire
Fagioli non è contento di essersi trovato in competizione per il ruolo da titolare dopo aver disputato una buona seconda parte di stagione con Vanoli in panchina. Il suo agente sta cercando soluzioni in uscita, anche se si deve scontrare con la valutazione da 30 milioni che per il momento non ha incontrato interesse da parte di nessun club.
Thorstvedt in attesa
Se parte Fagioli la Fiorentina affonderà per l'obiettivo di lungo corso Thorstvedt, calciatore in scadenza nel 2027 col Sassuolo che Grosso ha indicato come pedina perfetta per completare il reparto a centrocampo. C'è l'accordo col norvegese, non quello con i neroverdi.
E se Fortini dovesse restare?
Fortini resta in uscita ma potrebbe clamorosamente restare fino a scadenza di contratto se nessuno dovesse avvicinarsi ai 10 milioni richiesti dalla Fiorentina per la sua cessione. Il Torino non è andato oltre un'offerta da 5 milioni di euro.
Nessun passo avanti con Dodo
Non risultano passi in avanti per Dodo, che resta sul mercato con una richiesta da circa 13 milioni di euro. Nessuno si è fatto avanti per il momento ma la Fiorentina lo vuole cedere entro il 1° settembre. Se non dovesse riuscirci, c'è un accordo non scritto con i viola per il rinnovo di contratto fino al 2028.
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