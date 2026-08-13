Giuseppe Commisso e la madre Catherine al Viola Park: ecco le immagini
La famiglia Commisso è arrivata questa sera al Viola Park. Il presidente Giuseppe Commisso, accompagnato dalla madre Catherine, ha fatto visita stasera alla squadra di Fabio Grosso al Viola Park, cogliendo l'occasione per salutare giocatori e staff tecnico alla vigilia dell'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Benevento. Un primo contatto diretto con il gruppo dopo il ritorno a Firenze, accolto con grande cordialità durante la cena organizzata all'interno della struttura.
La presenza dei Commisso al Viola Park rappresenta il primo appuntamento di una permanenza fiorentina che si preannuncia ricca di impegni. Dopo il saluto alla squadra, il presidente sarà infatti domani sera allo stadio Franchi per assistere alla prima uscita ufficiale della stagione, mentre nei prossimi giorni sono previsti incontri legati sia al progetto di restyling dell'impianto sia alle iniziative in vista del Centenario della Fiorentina. Ecco le immagini pubblicate dal club:
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