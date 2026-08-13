Ecco Pellegrino alle visite mediche! Le immagini di FirenzeViola
Finalmente ci siamo: Mateo Pellegrino è pronto a sostenere le visite mediche con la Fiorentina. Il calciatore è arrivato nella clinica di Sesto Fiorentino, dove si sottoporrà a tutti gli esami di rito. Una volta ultimati i controlli, sottoscriverà il suo nuovo contratto che durerà cinque anni e quindi fino al giugno del 2031. La società viola gli garantirà un ingaggio più che raddoppiato rispetto a quanto percepiva a Parma, ossia 1,5 milioni di euro netti a salire.
Le cifre dell'operazione
La Fiorentina verserà al Parma 22 milioni di parte fissa, più una parte variabile vicina ai 3 milioni di euro. Per un totale di 25 per l'acquisto a titolo definitivo del centravanti argentino. L'annuncio ufficiale è atteso per il pomeriggio di oggi, quando il ragazzo si aggregherà al gruppo per il suo primo allenamento effettivo in maglia viola. Queste le immagini raccolte dal nostro inviato all'arrivo di Pellegrino alle visite mediche:
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