FirenzeViola Fiorentina-Benevento:14mila tifosi al Franchi, 200 gli ospiti

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Saranno oltre 14mila i tifosi presenti allo stadio Franchi domani sera alle 21.15 per la sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Benevento. Un dato che fa capire l'entusiasmo e la voglia di vedere la nuova Fiorentina all'opera, visto che si gioca alla vigilia di Ferragosto e molti fiorentini sono fuori città per le vacanze. Da Benevento arriveranno circa 200 tifosi, un buon numero visto che la vendita si è sbloccata solo oggi alle 13.

Il ringraziamento di Fabio Grosso

Oggi in conferenza stampa anche Fabio Grosso ha voluto ringraziare il pubblico: "Domani sera ci saranno tantissimi spettatori considerando che è la vigilia di Ferragosto, e siamo grati di questo"