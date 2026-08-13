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Fiorentina-Benevento:14mila tifosi al Franchi, 200 gli ospiti
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Saranno oltre 14mila i tifosi presenti allo stadio Franchi domani sera alle 21.15 per la sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Benevento. Un dato che fa capire l'entusiasmo e la voglia di vedere la nuova Fiorentina all'opera, visto che si gioca alla vigilia di Ferragosto e molti fiorentini sono fuori città per le vacanze. Da Benevento arriveranno circa 200 tifosi, un buon numero visto che la vendita si è sbloccata solo oggi alle 13.
Il ringraziamento di Fabio Grosso
Oggi in conferenza stampa anche Fabio Grosso ha voluto ringraziare il pubblico: "Domani sera ci saranno tantissimi spettatori considerando che è la vigilia di Ferragosto, e siamo grati di questo"
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Con il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognonidi Luca Calamai
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Lorenzo Di BenedettoArriva Pellegrino e Piccoli saluta. Non sarà un semplice avvicendamento in attacco: ecco perché. La ciliegina sarà l'esterno. Paratici sta compiendo una rivoluzione impensabile e la Fiorentina deve puntare in alto da subito
Angelo GiorgettiAlle origini di Joseph: da underdog a star del portafoglio. Il percorso (fra dubbi e risposte) di un protagonista inatteso. Per ora Commisso jr stupisce perché cerca soluzioni e non conflitti
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