Fiorentina-Benevento, cancelli aperti alle 19:15: l’invito del club ai tifosi
In vista della sfida di Coppa Italia contro il Benevento, in programma domani sera al Franchi alle ore 21.15, la Fiorentina ha comunicato le modalità di accesso allo stadio. Considerata l'alta affluenza prevista, il club viola raccomanda ai propri tifosi di raggiungere l'impianto con largo anticipo. I cancelli saranno aperti a partire dalle 19:15.
Ecco qui la nota del club: "La Fiorentina informa i propri tifosi che, in virtù dell’alta affluenza prevista per la gara di Coppa Italia contro il Benevento, in programma domani, venerdì 14 agosto, alle ore 21:15, i cancelli dello Stadio Artemio Franchi saranno aperti a partire dalle 19:15. Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei varchi d'accesso e dei tornelli, si invitano tutti gli spettatori a presentarsi con ampio anticipo agli ingressi".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati