Oggi Giuseppe Commisso e Catherine a Firenze: l'annuncio di Grosso

Oggi Giuseppe Commisso e Catherine a Firenze: l'annuncio di GrossoFirenzeViola.it
Oggi alle 12:52Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dall'inviato Giacomo Galassi

Giuseppe Commisso e la madre Catherine arriveranno oggi a Firenze per assistere all'esordio della Fiorentina domani in Coppa Italia contro il Benevento e per assistere da vicino agli ultimi preparativi in vista dei festeggiamenti per il Centenario. Il presidente viola è atteso in giornata in città e probabilmente farà subito visita a Grosso che lo ha annunciato nel corso della conferenza stampa: "Oggi siamo contenti che ci raggiungono anche il presidente Giuseppe Commisso con la signora Catherine".