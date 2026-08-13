Oggi Giuseppe Commisso e Catherine a Firenze: l'annuncio di Grosso
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Giuseppe Commisso e la madre Catherine arriveranno oggi a Firenze per assistere all'esordio della Fiorentina domani in Coppa Italia contro il Benevento e per assistere da vicino agli ultimi preparativi in vista dei festeggiamenti per il Centenario. Il presidente viola è atteso in giornata in città e probabilmente farà subito visita a Grosso che lo ha annunciato nel corso della conferenza stampa: "Oggi siamo contenti che ci raggiungono anche il presidente Giuseppe Commisso con la signora Catherine".
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