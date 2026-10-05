Aquilani su Kayode: "Che gioia vederlo a questo livello: ci sentiamo spesso"

Intervistato da SkySport in vista della ripresa del campionato, il tecnico del Sassuolo - ed ex allenatore della Fiorentina Primavera - Alberto Aquilani ha parlato anche dell'esplosione di Michael Kayode in Nazionale, allenato da lui ai tempi del lavoro in viola. Ecco le sue riflessioni in merito: "Quando vedo i ragazzi raggiungere certi livelli è felicità. A me non torna niente, se non l'orgoglio di aver aiutato.

Anche con lui è stato un percorso lungo, veniva dai Dilettanti con umiltà di voler imparare e crescere. Mi auguro che sappia che qualcosina gli abbiamo dato. E ci sentiamo spesso, sono ragazzi che rimangono nel cuore. Sono contento, aveva già questa forza fisica da ragazzo, oltre a un'umiltà incredibile. Poi ha iniziato a capire il gioco e diventare più ordinato ma è anche merito suo".