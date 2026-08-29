Vitor Hugo dedica ad Astori il messaggio di auguri per i 100 anni della Fiorentina

Vitor Hugo dedica ad Astori il messaggio di auguri per i 100 anni della FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 21:26Dagli inviati
di Pietro Lazzerini

Bel messaggio di Vitor Hugo che ha dedicato il proprio video messaggio non solo alla storia della Fiorentina ma a Davide Astori, mandando anche un abbraccio alla famiglia del capitano per sempre. Applaudittissimo il difensore brasiliano che ha commosso i tifosi presenti al Franchi battendosi il cuore quando ha citato Astori e la sua famiglia. 