Fischiatissimo il messaggio di Landucci. Tanti applausi per quello di Pasqual

Fischiatissimo il messaggio di Landucci. Tanti applausi per quello di PasqualFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:34Dagli inviati
di Pietro Lazzerini

Fischiatissimo il messaggio d'auguri per i 100 anni di Marco Landucci, ex portiere della Fiorentina che da allenatore è stato il vice della Juventus per 10 anni. I tifosi del Franchi non hanno dimenticato evidentemente il suo recente passato rispetto agli anni passati a difendere la porta della Fiorentina. Grandi applausi invece da parte di tutto lo stadio per il video messaggio di Manuel Pasqual, che è stato a lungo capitano Viola e che ora allena la Nazionale U17.