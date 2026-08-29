Ovazione del Franchi per il messaggio di Bove: "Un orgoglio aver giocato nella Fiorentina"

Ovazione del Franchi per il messaggio di Bove: "Un orgoglio aver giocato nella Fiorentina"FirenzeViola.it
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Oggi alle 21:14Dagli inviati
di Pietro Lazzerini


Ovazione del pubblico del Franchi rimasto per i festeggiamenti per i 100 anni di storia nel momento in cui nello schermo dello stadio è apparso il video messaggio di Edoardo Bove. Tutti i tifosi hanno applaudito a lungo l'ex centrocampista viola che ha dichiarato: "Vi voglio ringraziare ancora per l'affetto che mi avete dato nei momenti più difficili. È un motivo di grande orgoglio essere stato parte di questa società gloriosa. Spero di vedervi presto a Firenze". 