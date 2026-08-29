La top 11 della storia viola di Marianella: applausi per Antognoni, cori per Batigol

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Massimo Marianella, storico telecronista di Sky affettuosamente vicino alla Fiorentina, è intervenuto nel corso della serata per i festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina dichirando: "Sono emozionato. Sono in uno stadio che amo, davanti a un pubblico che amo". Marianella è stato chiamato a schierare la propria top 11 della storia viola, con un modulo che è il 4-4-2 anche perché è il modulo più utilizzato nella storia della Fiorentina.

Ecco la top 11 di Marianella:

Superchi

Magnini Astori Passarella Roggi

Hamrin Merlo Antognoni Chiarugi

Baggio Batistuta

Sottolineato con un grande applauso il nome di Antognoni, ma c'è stata una vera e propria ovazione per Gabriel Omar Batistuta, sottolineata dal coro "Batigol" e da un lungo applauso da parte di tutto il Franchi.

