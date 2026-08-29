Libertas e Club Sportivo Firenze ad abbracciare il giglio: la coreografia della curva per i 100 anni

Libertas e Club Sportivo Firenze ad abbracciare il giglio: la coreografia della curva per i 100 anniFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:33Dagli inviati
di Pietro Lazzerini

Straordinaria coreografia della Curva Fiesole situata in Ferrovia per celebrare il centenario della Fiorentina prima del fischio d'inizio della sfida contro il Frosinone. Su sfondo viola, i tifosi di curva hanno disegnato la scritta 1926 con al centro un giglio incastonato tra i simboli della Libertas e del Club Sportivo Firenze, ovvero le due società che fondendosi il 29 agosto di 100 anni fa hanno dato vita alla Fiorentina.

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