FirenzeViola Tutta la storia della Fiorentina al Viola Park: gli scatti più belli della giornata

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Da Mutu a Rui Costa, da Prandelli a Terim, da Gonzalo Rodriguez a Kalinic, e tanti altri ancora. Sono stati tantissimi gli ex viola presenti al Viola Park questo pomeriggio, invitati dalla Fiorentina per un pranzo antecedente al match di oggi contro il Frosinone per celebrare il Centenario della società. Tanti sono passati davanti ai microfoni della stampa, altri non lo hanno fatto ma sono stati comunque immortalati in abbracci affettuosi e scambi di opinioni come sempre accade tra amici di vecchia data e compagni d'avventure.

In calce all'articolo gli scatti realizzati da FirenzeViola.it, con tanti dei presenti al centro sportivo di Bagno a Ripoli: