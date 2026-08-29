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Tutta la storia della Fiorentina al Viola Park: gli scatti più belli della giornata
Da Mutu a Rui Costa, da Prandelli a Terim, da Gonzalo Rodriguez a Kalinic, e tanti altri ancora. Sono stati tantissimi gli ex viola presenti al Viola Park questo pomeriggio, invitati dalla Fiorentina per un pranzo antecedente al match di oggi contro il Frosinone per celebrare il Centenario della società. Tanti sono passati davanti ai microfoni della stampa, altri non lo hanno fatto ma sono stati comunque immortalati in abbracci affettuosi e scambi di opinioni come sempre accade tra amici di vecchia data e compagni d'avventure.
In calce all'articolo gli scatti realizzati da FirenzeViola.it, con tanti dei presenti al centro sportivo di Bagno a Ripoli:
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Libertas e Club Sportivo Firenze ad abbracciare il giglio: la coreografia della curva per i 100 anni
Zirkzee vuole Firenze ma l'affare è in bilico. Njie a un passo, Mandragora verso l'addio. Thorstvedt aspetta, come Kean. A Grosso il compito più difficile della Serie A. Auguri Fiorentina, grazie per aver cambiato la mia vitadi Pietro Lazzerini
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1 Zirkzee vuole Firenze ma l'affare è in bilico. Njie a un passo, Mandragora verso l'addio. Thorstvedt aspetta, come Kean. A Grosso il compito più difficile della Serie A. Auguri Fiorentina, grazie per aver cambiato la mia vita
Copertina
Luca CalamaiKean come Vlahovic: due irriconoscenti. Paratici doveva risolvere prima il caso Moise. Zirkzee va bene ma ora Grosso dovrà ripartire con un nuovo progetto tattico. Il Centenario impreziosito dai tifosi
Niccolò SantiKean ha capito la strategia del club e vuole andarsene. Contatto tra Paratici e Zirkzee. Beto l’alternativa. Per la fascia occhio a Philogene. Il Nottingham Forest gioca al ribasso per Dodo. Su Fabbian piomba il Parma
Lorenzo Di BenedettoParola d'ordine: equilibrio. Niente drammi dopo soli 90 minuti, ma ci sono troppe cose che non tornano. Paratici e le parole su Kean che hanno il sapore di autogol: tre errori clamorosi. Tutto in 48 ore. Grosso ha sbagliato, ma c'è tempo
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Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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