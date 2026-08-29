Dagli inviati

Anche Bonaventura tra gli ex al Franchi: cori e saluti ai tifosi prima del match

Anche Bonaventura tra gli ex al Franchi: cori e saluti ai tifosi prima del match
Oggi alle 17:41Dagli inviati
di Redazione FV
fonte dal Franchi - Luciana Magistrato

Cresce l'attesa per Fiorentina-Frosinone. Fuori dal Franchi sono già numerosi i tifosi che vogliono entrare e aspettare con ansia il fischio d'inizio, mentre in tribuna d'onore ci saranno tanti ex viola ad assistere alla partita. Tra questi anche Giacomo Bonaventura, centrocampista passato da Firenze negli ultimi anni e protagonista delle cavalcate di Conference League nelle stagioni di Italiano. Acclamato dai tifosi a ridosso della tribuna, l'ex trequartista ha salutato con affetto chi lo reclamava a gran voce prima di entrare allo stadio. Ecco il video:

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