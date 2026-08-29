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Alvini: "Vittoria dedicata a un amico di Fucecchio scomparso. Successo troppo ampio"
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Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, ha parlato così in sala stampa dopo la netta vittoria sulla Fiorentina: “In una serata così bella e importante per noi, ci tengo a dire che sono di Fucecchio e la mia comunità ha avuto un lutto incredibile, che è Gianluca. E oggi voglio dedicarla a lui. Lui era una grande persona e quindi gli dedico questo successo.
È stata una vittoria con un risultato anche più ampio di quello che meritavamo. La Fiorentina ha fatto una gara tosta, poteva andare in vantaggio ma rimane significativo il fatto che abbiamo vinto. Nel momento di spunta dei viola a metà primo tempo, noi abbiamo fatto un netto miglioramento rispetto alla gra con la Juventus”.
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Vicedirettore e storica firma di Firenzeviola.it nonché voce di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola. Dopo le esperienze con La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport, oggi collabora con La Nazione.
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Zirkzee vuole Firenze ma l'affare è in bilico. Njie a un passo, Mandragora verso l'addio. Thorstvedt aspetta, come Kean. A Grosso il compito più difficile della Serie A. Auguri Fiorentina, grazie per aver cambiato la mia vitadi Pietro Lazzerini
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Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Frosinone 0-3, le pagelle: Dragusin bis da horror, Atta in ritardo, Oulai pure. Pellegrino e Gud non pungono.
Luca CalamaiKean come Vlahovic: due irriconoscenti. Paratici doveva risolvere prima il caso Moise. Zirkzee va bene ma ora Grosso dovrà ripartire con un nuovo progetto tattico. Il Centenario impreziosito dai tifosi
Niccolò SantiKean ha capito la strategia del club e vuole andarsene. Contatto tra Paratici e Zirkzee. Beto l’alternativa. Per la fascia occhio a Philogene. Il Nottingham Forest gioca al ribasso per Dodo. Su Fabbian piomba il Parma
Lorenzo Di BenedettoParola d'ordine: equilibrio. Niente drammi dopo soli 90 minuti, ma ci sono troppe cose che non tornano. Paratici e le parole su Kean che hanno il sapore di autogol: tre errori clamorosi. Tutto in 48 ore. Grosso ha sbagliato, ma c'è tempo
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