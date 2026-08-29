Dagli inviati Alvini: "Vittoria dedicata a un amico di Fucecchio scomparso. Successo troppo ampio"

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Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, ha parlato così in sala stampa dopo la netta vittoria sulla Fiorentina: “In una serata così bella e importante per noi, ci tengo a dire che sono di Fucecchio e la mia comunità ha avuto un lutto incredibile, che è Gianluca. E oggi voglio dedicarla a lui. Lui era una grande persona e quindi gli dedico questo successo.

È stata una vittoria con un risultato anche più ampio di quello che meritavamo. La Fiorentina ha fatto una gara tosta, poteva andare in vantaggio ma rimane significativo il fatto che abbiamo vinto. Nel momento di spunta dei viola a metà primo tempo, noi abbiamo fatto un netto miglioramento rispetto alla gra con la Juventus”.