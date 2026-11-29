Vanoli (s. stampa): "Sta a me tirarci fuori da questa situazione. Ora siamo consapevoli"

Paolo Vanoli spiega anche in conferenza stampa la sconfitta della sua Fiorentina sull'Udinese. Queste le sue parole: "Sicuramente in questo momento è la testa che non fa andare le gambe, ed è normale. Abbiamo perso un po' quella leggerezza che avevamo prima, per tanti fattori legati soprattutto alla classifica, perché nessuno si aspettava di trovarsi in questa posizione. Adesso dobbiamo essere bravi a reagire, a stare insieme, a rimanere uniti e a lavorare. Solo il lavoro può portarti fuori da queste situazioni. Adesso ne siamo tutti consapevoli. Penso che oggi, con un pizzico di fortuna, avremmo potuto portare a casa un pareggio, però la fortuna, come dico sempre, bisogna andarsela a cercare e credo che quello che abbiamo fatto non sia bastato".

Dopo il ritiro si aspettava questa prestazione?

"Intanto non ho mai detto che fosse un ritiro, era un modo per stare insieme. Tu la vedi a modo tuo, io la vedo a modo mio. Ho visto una squadra diversa rispetto a Monza, dove ero molto più arrabbiato per il modo in cui avevamo perso. Oggi sapevamo di affrontare una squadra fisica, difficile da penetrare, soprattutto quando si difende con un blocco basso, e ci siamo riusciti poche volte. Sia a Monza che oggi, quando abbiamo messo le due punte, non siamo mai riusciti a servirle adeguatamente, anche attraverso cross di qualità. Nel finale ho voluto cambiare nuovamente l'assetto offensivo per avere maggiore imprevedibilità, inserendo Pedro, che veniva a giocare tra le linee. Infatti è andato anche al tiro dal limite, perché penso che quella fosse l'unica soluzione che avevamo oggi".

Come spiega il primo tempo?

"Mi assumo proprio le responsabilità. Secondo me in questo momento la freschezza che c'era prima a livello mentale l'abbiamo un po' persa e io penso che questo sia il primo step da liberare".

La squadra sembra sgonfissima.

"Sicuramente abbiamo dato quell'impressione, ma l'ho detto anch'io che in questo momento la testa è bloccata e io devo essere bravo in questo assolutamente, perché poi non posso fare il confronto, ripeto, con l'anno scorso, perché questa squadra qua è stata costruita in una maniera completamente diversa e adesso tocca a me trovare la chiave giusta per rimettere in moto questa macchina. Ma anche loro, i ragazzi adesso penso che siano veramente consapevoli all'allarme che io gli avevo dato. Adesso tutti insieme dobbiamo saper reagire, dobbiamo saper uscire da questa situazione, perché la prossima partita è una finale, una finale molto importante e da lì piano piano dobbiamo ritrovare lo spirito, la voglia di fare qualche cosa in pi￹ù. Dobbiamo trovare questa strada, ma sicuramente questo è compito mio, è mia responsabilità".

Se il problema è la testa, è preoccupante visto che era uno scontro diretto.

"Penso che abbiamo tirato fuori tutto, forse in una maniera sbagliata, magari l'avete visto in una maniera sbagliata, per￲ò io penso che questi ragazzi hanno provato, rispetto Monza in questo momento qua la testa è la cosa principale, quindi io penso che a volte quando ti trovi in una situazione, la stessa situazione con un giocatore diverso in quella maniera, bisogna realizzare per riaprire i motori e ripartire".

Come mai ha fatto queste scelte?

"Quando gioca uno, fa male e mi dite perché non gioca l'altro. Il problema è la testa, che ci ha bloccato. Non ci vengono le cose, non le facciamo con fluidità. Poi le scelte individuali sono scelte che cerchi di fare per mettere la formazione migliore. Non è una questione di singoli, è una questione secondo me di collettivo perché qua dobbiamo arrivare tutti insieme all'obiettivo".