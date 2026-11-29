Dagli inviati Pellegrino (s. stampa): "In ritiro abbiamo fatto gruppo. Dobbiamo reagire come squadra"

Mateo Pellegrino parla in conferenza stampa dopo la sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese. Queste le sue parole: "Adesso è difficile dare spiegazioni perché è appena finita la partita e devo capire bene cosa è successo. Ma è sotto gli occhi di tutti la situazione. Dobbiamo reagire come squadra e far vedere che vogliamo uscire da questo momento. Pensando a cosa fare per uscirne il prima possibile".

Ci racconta il ritiro al Viola Park?

"Un momento per stare insieme come gruppo. Il risultato ha detto che non è servito ma abbiamo parlato tanto e vissuto momenti come gruppo. In campo si parla giocando quindi tutto quello che fai prima non conta".

Vi sentite un gruppo non umile?

"Se l'aveva detto il mister vuol dire che non lo siamo stati. Io posso dire solo quello che vedo e parlare per me, io stesso so di aver perso il pallone per il primo gol. Dobbiamo essere più umili se l'ha detto il mister".