FirenzeViola Ujfalusi in esclusiva: "La Fiorentina sta costruendo bene: può diventare fortissima"

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Tomas Ujfalusi, ex giocatore viola presente al pranzo organizzato oggi al Viola Park dalla Fiorentina per il Centenario del club, ha parlato così in esclusiva a Radio FirenzeViola: "Ho belle sensazioni, sono contento di essere qua con amici della mia ex squadra".

Qual è stato il momento migliore?

"Il momento più bello è semplicemente essere arrivato a Firenze. Mi sono fermato tanti anni e ho conosciuto tanti anni, oltre che giocato per una grande squadra. È la squadra in cui torno più spesso".

Che rapporto ha con gli ex compagni?

"Ottimo, ci sentiamo con qualcuno dei ragazzi e proviamo anche a vederci. Siamo rimasti amici".

E della Fiorentina attuale cosa pensa?

"Sta costruendo una squadra forte, tanti giocatori nuovi e sicuramente ci vuole tempo. Potrebbe essere una squadra fortissima".