Ujfalusi in esclusiva: "La Fiorentina sta costruendo bene: può diventare fortissima"
Tomas Ujfalusi, ex giocatore viola presente al pranzo organizzato oggi al Viola Park dalla Fiorentina per il Centenario del club, ha parlato così in esclusiva a Radio FirenzeViola: "Ho belle sensazioni, sono contento di essere qua con amici della mia ex squadra".
Qual è stato il momento migliore?
"Il momento più bello è semplicemente essere arrivato a Firenze. Mi sono fermato tanti anni e ho conosciuto tanti anni, oltre che giocato per una grande squadra. È la squadra in cui torno più spesso".
Che rapporto ha con gli ex compagni?
"Ottimo, ci sentiamo con qualcuno dei ragazzi e proviamo anche a vederci. Siamo rimasti amici".
E della Fiorentina attuale cosa pensa?
"Sta costruendo una squadra forte, tanti giocatori nuovi e sicuramente ci vuole tempo. Potrebbe essere una squadra fortissima".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati