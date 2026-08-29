Dagli inviati Toldo: "Un onore vestire questa maglia. Oggi dico grazie alla Fiorentina"

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Francesco Toldo, ex portiere viola, presente al Viola Park per il pranzo con tanti ex compagni e non solo per il Centenario del club, si è concesso alla stampa presente tra passato e attualità sulla Fiorentina: "È stato un onore vestire questa maglia, un orgoglio, e oltre a me ci sono tanti portieri fortissimi come Frey o Mareggini. Il ruolo è stato coperto bene, la nostra scuola è di un certo livello".

Tanti anni in viola, quali sono i ricordi migliori?

"È un momento speciale, ricordare la miglior parata o gesto sportivo non è il momento. Direi che porto dentro l'amicizia, tanti di noi sono diventati padri eppure ci sentiamo ancora. Oggi è una splendida iniziativa, grazie alla Fiorenitna".

Il gruppo è intatto.

"Questa è una delle cose più belle dello sport".