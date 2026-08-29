Dagli inviati Pazienza: "Conosco le qualità di Grosso. Serve un po' di calma"

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Michele Pazienza, ex Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del pranzo delle Vecchie Glorie organizzato al Viola Park per il centenario del club: “Un’emozione e un onore aver avuto la possibilità di indossare questa maglia che mi ha fatto vivere un sogno. Ho vissuto un momento in cui la Fiorentina era rinascita e ho avuto la possibilità di vestire questo colori”.

Qual è la sua partita del cuore?

“Ci sono stati tanti momenti belli, con Prandelli raggiungemmo il traguardo della Champions e per noi fu un obiettivo importante. Ricordo quello principalmente”.

Chi è curioso di rivedere tra chi le glorie viola?

“Sono curioso in generale di vedere come tanti dei miei ex compagni sono cambiati negli anni”.

Come giudica il lavoro fatto dalla Fiorentina di oggi?

“Bisogna andarci piano, la Fiorentina ha cambiato tanto. E quando succede questo serve del tempo per far emergere il lavoro. Conosco bene l’allenatore e le sue qualità umane e professionali. Credo che i viola, insieme al direttore sportivo che ho avuto da giocatore, siano in ottime mani”.