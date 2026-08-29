La Fiorentina ci prova per Gnonto: contatti con il Leeds United

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La Fiorentina continua a lavorare sul mercato alla ricerca di nuovi rinforzi per il reparto offensivo e, secondo quanto riportato da Sky Sport, tra i nomi finiti nel mirino del club viola c’è anche Wilfred Gnonto. La società ha avviato i contatti con il Leeds United per capire i margini di una possibile operazione e provare a trovare un accordo per il trasferimento dell’attaccante italiano.

Primi contatti: la Fiorentina ci prova

Gnonto rappresenta un profilo particolarmente interessante per la Fiorentina, che sta valutando diverse soluzioni per completare la rosa e aumentare le alternative a disposizione di Fabio Grosso. La trattativa con il Leeds è ancora alle fasi iniziali, ma i contatti sono già partiti e il club viola vuole capire le richieste della società inglese. La Fiorentina continua quindi a sondare il mercato su più fronti, con Gnonto che si aggiunge agli altri obiettivi già monitorati. Le prossime ore potrebbero essere importanti per capire se la pista potrà concretizzarsi e trasformarsi in una vera trattativa.