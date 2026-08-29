La Fiorentina ci prova per Gnonto: contatti con il Leeds United
La Fiorentina continua a lavorare sul mercato alla ricerca di nuovi rinforzi per il reparto offensivo e, secondo quanto riportato da Sky Sport, tra i nomi finiti nel mirino del club viola c’è anche Wilfred Gnonto. La società ha avviato i contatti con il Leeds United per capire i margini di una possibile operazione e provare a trovare un accordo per il trasferimento dell’attaccante italiano.
Primi contatti: la Fiorentina ci prova
Gnonto rappresenta un profilo particolarmente interessante per la Fiorentina, che sta valutando diverse soluzioni per completare la rosa e aumentare le alternative a disposizione di Fabio Grosso. La trattativa con il Leeds è ancora alle fasi iniziali, ma i contatti sono già partiti e il club viola vuole capire le richieste della società inglese. La Fiorentina continua quindi a sondare il mercato su più fronti, con Gnonto che si aggiunge agli altri obiettivi già monitorati. Le prossime ore potrebbero essere importanti per capire se la pista potrà concretizzarsi e trasformarsi in una vera trattativa.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati