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Terim e i trascorsi in viola: "Firenze e i tifosi una cosa sola: non li dimenticherò mai"

Terim e i trascorsi in viola: "Firenze e i tifosi una cosa sola: non li dimenticherò mai"FirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 14:43Dagli inviati
di Redazione FV
fonte dai nostri inviati al Viola Park - Luciana Magistrato e Pietro Lazzerini

Fatih Terim, ex allenatore della Fiorentina presente al pranzo organizzato oggi al Viola Park per il Centenario della Fiorentina, ha parlato così ai media presenti: "Sono orgoglioso di essere qua, faccio gli auguri più sinceri alla Fiorentina per i cento anni di storia. Firenze e Fiorentina sono la stessa cosa".

Che ricordi ha?
"Quando allenavo qua ho fatto tante partite che non dimenticherò mai, soprattutto contro Milan e Inter. Facemmo molto bene fuori casa e ricordo bene le sfide con la Juventus, ma soprattutto i grandi giocatori come Rui Costa. E poi soprattutto i tifosi, non li dimenticherò mai. Hanno sempre sostenuto la squadra, nell'arco di tutta la partita e ci hanno sempre trascinato".