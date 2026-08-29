Dagli inviati Terim e i trascorsi in viola: "Firenze e i tifosi una cosa sola: non li dimenticherò mai"

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Fatih Terim, ex allenatore della Fiorentina presente al pranzo organizzato oggi al Viola Park per il Centenario della Fiorentina, ha parlato così ai media presenti: "Sono orgoglioso di essere qua, faccio gli auguri più sinceri alla Fiorentina per i cento anni di storia. Firenze e Fiorentina sono la stessa cosa".

Che ricordi ha?

"Quando allenavo qua ho fatto tante partite che non dimenticherò mai, soprattutto contro Milan e Inter. Facemmo molto bene fuori casa e ricordo bene le sfide con la Juventus, ma soprattutto i grandi giocatori come Rui Costa. E poi soprattutto i tifosi, non li dimenticherò mai. Hanno sempre sostenuto la squadra, nell'arco di tutta la partita e ci hanno sempre trascinato".