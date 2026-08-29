Ferrari: "Oggi giornata eccezionale. Non si può non fare una grande prestazione"

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Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, in diretta al TGR Rai Toscana ha preso la parola per celebrare il Centenario del club, dal Viola Park: "Bellissimo essere qua, sono arrivati tutti con grande entusiasmo. Non vedevano l'ora di essere qua e volevano davvero essere presenti. È un orgoglio partecipare a una giornata eccezionale, lo stesso è aver visto la festa dei tifosi dell'altra sera e la felicità del presidente oggi".

Oggi c'è però una partita fondamentale.

"Esattamente, al di là dei festeggiamenti resta la gara delicata. Va affrontata nel migliore dei modi, in una giornata come questa non si può non fare una grande prestazione".